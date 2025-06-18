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سعر DeepCore AI (DPCORE) المباشر لليوم هو USD 0.0055225 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.52M . يتم تحديث سعر DPCORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeepCore AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DeepCore AI خلال اليوم هو -1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر DeepCore AI (DPCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeepCore AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeepCore AI مقابل USD هو $ -0.0030022673 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeepCore AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeepCore AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.07% 30 يوم $ -0.0030022673 -54.36% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeepCore AI (DPCORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeepCore AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00534768$ 0.00534768 $ 0.00534768 24 ساعة مرتفع $ 0.00586676$ 0.00586676 $ 0.00586676 عالية طوال الوقت $ 0.01500379$ 0.01500379 $ 0.01500379 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) +9.70%

معلومات سوق DeepCore AI (DPCORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: