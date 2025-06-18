سعر DeepCore AI (DPCORE)
سعر DeepCore AI (DPCORE) المباشر لليوم هو USD 0.0055225. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.52M. يتم تحديث سعر DPCORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeepCore AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DeepCore AI خلال اليوم هو -1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر DeepCore AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeepCore AI مقابل USD هو $ -0.0030022673 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeepCore AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeepCore AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.07%
|30 يوم
|$ -0.0030022673
|-54.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeepCore AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
-1.07%
+9.70%
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