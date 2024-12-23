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سعر Deebo the Bear (DEEBO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 204.82K . يتم تحديث سعر DEEBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deebo the Bear الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.78K - تغيير سعر Deebo the Bear خلال اليوم هو -12.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Deebo the Bear (DEEBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deebo the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deebo the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deebo the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deebo the Bear مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.85% 30 يوم $ 0 -79.87% 60 يوم $ 0 -87.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deebo the Bear (DEEBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deebo the Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00315889$ 0.00315889 $ 0.00315889 تغير السعر (1 ساعة) +1.41% تغير السعر (1يوم) -12.85% تغير السعر (7 أيام) -52.60%

معلومات سوق Deebo the Bear (DEEBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: