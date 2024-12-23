سعر Deebo the Bear (DEEBO)
سعر Deebo the Bear (DEEBO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 204.82K. يتم تحديث سعر DEEBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deebo the Bear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.78K
- تغيير سعر Deebo the Bear خلال اليوم هو -12.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Deebo the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deebo the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deebo the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deebo the Bear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.85%
|30 يوم
|$ 0
|-79.87%
|60 يوم
|$ 0
|-87.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deebo the Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.41%
-12.85%
-52.60%
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