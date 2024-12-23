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سعر DecentraWeb (DWEB) المباشر لليوم هو USD 0.01575219 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 788.03K . يتم تحديث سعر DWEB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DecentraWeb الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K - تغيير سعر DecentraWeb خلال اليوم هو +2.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.03M

أداء سعر DecentraWeb (DWEB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DecentraWeb مقابل USD هو $ +0.00043761 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DecentraWeb مقابل USD هو $ +0.0026738901 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DecentraWeb مقابل USD هو $ +0.0056922743 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DecentraWeb مقابل USD هو $ -0.000307416846071918 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00043761 +2.86% 30 يوم $ +0.0026738901 +16.97% 60 يوم $ +0.0056922743 +36.14% 90 يوم $ -0.000307416846071918 -1.91%

تحليل سعر DecentraWeb (DWEB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DecentraWeb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0152112$ 0.0152112 $ 0.0152112 24 ساعة مرتفع $ 0.01620431$ 0.01620431 $ 0.01620431 عالية طوال الوقت $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 تغير السعر (1 ساعة) -2.14% تغير السعر (1يوم) +2.86% تغير السعر (7 أيام) -10.24%

معلومات سوق DecentraWeb (DWEB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: