سعر DecentraWeb (DWEB)
سعر DecentraWeb (DWEB) المباشر لليوم هو USD 0.01575219. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 788.03K. يتم تحديث سعر DWEB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DecentraWeb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K
- تغيير سعر DecentraWeb خلال اليوم هو +2.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.03M
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خلال اليوم، كان سعر DecentraWeb مقابل USD هو $ +0.00043761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DecentraWeb مقابل USD هو $ +0.0026738901 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DecentraWeb مقابل USD هو $ +0.0056922743 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DecentraWeb مقابل USD هو $ -0.000307416846071918 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00043761
|+2.86%
|30 يوم
|$ +0.0026738901
|+16.97%
|60 يوم
|$ +0.0056922743
|+36.14%
|90 يوم
|$ -0.000307416846071918
|-1.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DecentraWeb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.14%
+2.86%
-10.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721.
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