سعر Data Universe (SN13)
سعر Data Universe (SN13) المباشر لليوم هو USD 9.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.82M. يتم تحديث سعر SN13 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Data Universe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Data Universe خلال اليوم هو -1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Data Universe مقابل USD هو $ -0.181719093263738 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Data Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Data Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Data Universe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.181719093263738
|-1.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Data Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-1.90%
-25.58%
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