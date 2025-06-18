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سعر Data Universe (SN13) المباشر لليوم هو USD 9.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.82M . يتم تحديث سعر SN13 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Data Universe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Data Universe خلال اليوم هو -1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

أداء سعر Data Universe (SN13) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Data Universe مقابل USD هو $ -0.181719093263738 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Data Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Data Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Data Universe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.181719093263738 -1.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Data Universe (SN13)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Data Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 24 ساعة مرتفع $ 9.6$ 9.6 $ 9.6 عالية طوال الوقت $ 13.36$ 13.36 $ 13.36 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -1.90% تغير السعر (7 أيام) -25.58%

معلومات سوق Data Universe (SN13)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: