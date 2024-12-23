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سعر CYI by Virtuals (CYI) المباشر لليوم هو USD 0.0013184 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر CYI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CYI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18K - تغيير سعر CYI by Virtuals خلال اليوم هو -19.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.01M

أداء سعر CYI by Virtuals (CYI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CYI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000314725721468248 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CYI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CYI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CYI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000314725721468248 -19.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CYI by Virtuals (CYI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CYI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00128964$ 0.00128964 $ 0.00128964 24 ساعة مرتفع $ 0.00163313$ 0.00163313 $ 0.00163313 عالية طوال الوقت $ 0.00863419$ 0.00863419 $ 0.00863419 تغير السعر (1 ساعة) -2.26% تغير السعر (1يوم) -19.27% تغير السعر (7 أيام) -38.58%

معلومات سوق CYI by Virtuals (CYI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: