سعر CYI by Virtuals (CYI)
سعر CYI by Virtuals (CYI) المباشر لليوم هو USD 0.0013184. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر CYI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CYI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18K
- تغيير سعر CYI by Virtuals خلال اليوم هو -19.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.01M
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خلال اليوم، كان سعر CYI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000314725721468248 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CYI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CYI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CYI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000314725721468248
|-19.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CYI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.26%
-19.27%
-38.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.
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