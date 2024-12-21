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سعر CrossWallet (CWT) المباشر لليوم هو USD 0.00201021 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.66K . يتم تحديث سعر CWT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CrossWallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 436.55 - تغيير سعر CrossWallet خلال اليوم هو +2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 125.00M

أداء سعر CrossWallet (CWT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CrossWallet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CrossWallet مقابل USD هو $ -0.0005889481 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CrossWallet مقابل USD هو $ -0.0007389690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CrossWallet مقابل USD هو $ -0.001260692858090999 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.06% 30 يوم $ -0.0005889481 -29.29% 60 يوم $ -0.0007389690 -36.76% 90 يوم $ -0.001260692858090999 -38.54%

تحليل سعر CrossWallet (CWT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CrossWallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00196877$ 0.00196877 $ 0.00196877 24 ساعة مرتفع $ 0.00209158$ 0.00209158 $ 0.00209158 عالية طوال الوقت $ 0.417173$ 0.417173 $ 0.417173 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) +2.06% تغير السعر (7 أيام) -15.00%

معلومات سوق CrossWallet (CWT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: