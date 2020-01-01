توكنوميكس CrossWallet (CWT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CrossWallet (CWT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CrossWallet (CWT) As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network’s features, CrossWallet’s bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet’s Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else. الموقع الرسمي: https://crosswallet.app/ اشتر CWT الآن!

توكنوميكس CrossWallet (CWT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CrossWallet (CWT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 144.01K $ 144.01K $ 144.01K إجمالي العرض: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M العرض المتداول: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 144.01K $ 144.01K $ 144.01K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.417173 $ 0.417173 $ 0.417173 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00115208 $ 0.00115208 $ 0.00115208 معرفة المزيد عن سعر CrossWallet (CWT)

توكنوميكس CrossWallet (CWT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CrossWallet (CWT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CWT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CWT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CWT، استكشف السعر المباشر لتوكن CWT!

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