سعر CPA by Virtuals (CPA)
سعر CPA by Virtuals (CPA) المباشر لليوم هو USD 0.00191717. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CPA by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.40K
- تغيير سعر CPA by Virtuals خلال اليوم هو -10.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CPA by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00021439693778319 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CPA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CPA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CPA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00021439693778319
|-10.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CPA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.38%
-10.05%
-39.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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