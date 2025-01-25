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سعر CPA by Virtuals (CPA) المباشر لليوم هو USD 0.00191717 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CPA by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.40K - تغيير سعر CPA by Virtuals خلال اليوم هو -10.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CPA by Virtuals (CPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CPA by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00021439693778319 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CPA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CPA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CPA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00021439693778319 -10.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CPA by Virtuals (CPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CPA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00186365$ 0.00186365 $ 0.00186365 24 ساعة مرتفع $ 0.0023169$ 0.0023169 $ 0.0023169 عالية طوال الوقت $ 0.00766071$ 0.00766071 $ 0.00766071 تغير السعر (1 ساعة) -2.38% تغير السعر (1يوم) -10.05% تغير السعر (7 أيام) -39.39%

معلومات سوق CPA by Virtuals (CPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: