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سعر Conan Meme (CONAN) المباشر لليوم هو USD 0.01085599 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.85M . يتم تحديث سعر CONAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Conan Meme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 444.16K - تغيير سعر Conan Meme خلال اليوم هو +22.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Conan Meme (CONAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Conan Meme مقابل USD هو $ +0.00197123 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Conan Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Conan Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Conan Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00197123 +22.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Conan Meme (CONAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Conan Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00878916$ 0.00878916 $ 0.00878916 24 ساعة مرتفع $ 0.01168179$ 0.01168179 $ 0.01168179 عالية طوال الوقت $ 0.01168179$ 0.01168179 $ 0.01168179 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +22.19% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Conan Meme (CONAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: