توكنوميكس Conan Meme (CONAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Conan Meme (CONAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Conan Meme (CONAN) Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity. الموقع الرسمي: https://getconanmemes.com/ اشتر CONAN الآن!

توكنوميكس Conan Meme (CONAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Conan Meme (CONAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M إجمالي العرض: $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M العرض المتداول: $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02065246 $ 0.02065246 $ 0.02065246 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00350406 $ 0.00350406 $ 0.00350406 السعر الحالي: $ 0.00423577 $ 0.00423577 $ 0.00423577 معرفة المزيد عن سعر Conan Meme (CONAN)

توكنوميكس Conan Meme (CONAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Conan Meme (CONAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CONAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CONAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CONAN، استكشف السعر المباشر لتوكن CONAN!

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