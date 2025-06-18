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سعر Compute Horde (SN12) المباشر لليوم هو USD 5.45 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.97M . يتم تحديث سعر SN12 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Compute Horde الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Compute Horde خلال اليوم هو -3.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M

أداء سعر Compute Horde (SN12) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Compute Horde مقابل USD هو $ -0.224953588569732 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Compute Horde مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Compute Horde مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Compute Horde مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.224953588569732 -3.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Compute Horde (SN12)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Compute Horde: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 24 ساعة مرتفع $ 5.72$ 5.72 $ 5.72 عالية طوال الوقت $ 9.41$ 9.41 $ 9.41 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -3.96% تغير السعر (7 أيام) -22.96%

معلومات سوق Compute Horde (SN12)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: