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سعر Compute Horde (SN12)

USD

مخطط سعر Compute Horde (SN12) المباشر

$5.45
$5.45$5.45
-3.90%(1D)

سعر Compute Horde (SN12) لليوم

سعر Compute Horde (SN12) المباشر لليوم هو USD 5.45. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.97M. يتم تحديث سعر SN12 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Compute Horde الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Compute Horde خلال اليوم هو -3.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M

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أداء سعر Compute Horde (SN12) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Compute Horde مقابل USD هو $ -0.224953588569732 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Compute Horde مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Compute Horde مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Compute Horde مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.224953588569732-3.96%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Compute Horde (SN12)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Compute Horde: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 5.72
$ 5.72$ 5.72

$ 9.41
$ 9.41$ 9.41

+0.06%

-3.96%

-22.96%

معلومات سوق Compute Horde (SN12)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
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1.28M
1.28M 1.28M

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المصدر Compute Horde (SN12)

الموقع الرسمي

توكنوميكس Compute Horde (SN12)

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1 SN12 إلى AUD
A$8.393
1 SN12 إلى GBP
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1 SN12 إلى EUR
4.687
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$5.45
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1 SN12 إلى TRY
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1 SN12 إلى JPY
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1 SN12 إلى RUB
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1 SN12 إلى INR
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Rp89,344.248
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R$29.9205
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C$7.412
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