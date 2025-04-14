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سعر Common Bird (CBIRD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.05K . يتم تحديث سعر CBIRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Common Bird الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Common Bird خلال اليوم هو -18.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.93B

أداء سعر Common Bird (CBIRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Common Bird مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Common Bird مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Common Bird مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Common Bird مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -18.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Common Bird (CBIRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Common Bird: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.98% تغير السعر (1يوم) -18.98% تغير السعر (7 أيام) +26.96%

معلومات سوق Common Bird (CBIRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: