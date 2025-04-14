سعر Common Bird (CBIRD)
سعر Common Bird (CBIRD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.05K. يتم تحديث سعر CBIRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Common Bird الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Common Bird خلال اليوم هو -18.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.93B
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خلال اليوم، كان سعر Common Bird مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Common Bird مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Common Bird مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Common Bird مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Common Bird: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.98%
-18.98%
+26.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.
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