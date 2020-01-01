توكنوميكس Common Bird (CBIRD)
معلومات Common Bird (CBIRD)
The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.
توكنوميكس Common Bird (CBIRD) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Common Bird (CBIRD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Common Bird (CBIRD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Common Bird (CBIRD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن CBIRD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CBIRD التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CBIRD، استكشف السعر المباشر لتوكن CBIRD!
توقعات سعر CBIRD
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