شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى نظام XRP Ledger البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام XRP Ledger البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0013
-0.04%
-0.05%
-1.15%
$ 62.15B
$ 13.09M
3
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.75B
$ 119.76M
4
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 161.01M
$ 7.55M
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07472
+0.19%
+2.37%
+1.51%
$ 102.65M
$ 3.09M
6
Fuzzybear
Fuzzybear
FUZZY
$ 4.273E-5
+0.97%
-0.80%
+3.36%
$ 13.58M
--
7
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.783012
+0.01%
+0.00%
+0.25%
$ 11.95M
$ 262.45K
8
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009995
+0.02%
-3.05%
+0.59%
$ 9.68M
$ 5.27M
9
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.997141
-0.02%
+0.00%
-0.07%
$ 5.72M
$ 2.48M
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.714339
+0.28%
+0.01%
+1.49%
$ 5.32M
$ 2.27K
11
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
+0.00%
+0.88%
$ 5.26M
$ 903.58K
12
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000008098
+0.20%
-8.63%
-11.67%
$ 4.26M
$ 7.64B
13
XRP ARMY
XRP ARMY
ARMY
$ 0.00482453
+0.02%
0.00%
-1.76%
$ 2.84M
$ 26.54K
14
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.01272169
-0.25%
+0.04%
+3.31%
$ 1.93M
$ 288.56
15
Crypto Trading Fund
Crypto Trading Fund
CTF
$ 0.0077529
-0.01%
+0.01%
-68.82%
$ 1.84M
$ 33.81
16
DROP
DROP
DROP
$ 1.55
+0.65%
-0.00%
+1.31%
$ 1.53M
$ 7.82K
17
Salute
Salute
SLT
$ 1.376E-5
-0.07%
-0.40%
+11.69%
$ 1.38M
--
18
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01293
-0.30%
+2.74%
+4.04%
$ 927.70K
$ 1.38M
19
BANX Network
BANX Network
BXE
$ 0.002745
-0.22%
+0.55%
-5.13%
$ 829.36K
$ 2.01M
20
Seal
Seal
SEAL
$ 2.63865E-7
-2.14%
+0.70%
-6.65%
$ 137.65K
--
21
Common Bird
Common Bird
CBIRD
$ 9.65225E-7
-0.15%
-0.20%
-14.58%
$ 96.45K
--
22
FLAME
FLAME
FLAME
$ 0.03635921
+0.03%
--
+0.95%
$ 35.99K
$ 5.15
23
SPLASH
SPLASH
SPLASH
$ 0.00274769
0.00%
--
+1.34%
$ 27.48K
$ 8.39
24
Bear Bull
Bear Bull
BRB
$ 0.0002126
0.00%
-0.00%
-1.59%
$ 21.26K
$ 1.52
25
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00467
+1.07%
+7.78%
-13.89%
--
$ 4.05M
26
Xrp Classic
Xrp Classic
XRPC
$ 0.00018219
0.00%
-0.25%
+5.06%
--
$ 7.87K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام XRP Ledger البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام XRP Ledger البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 26 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $139.08B.
ما هو التوكن نظام XRP Ledger البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام XRP Ledger البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر XRPHAI أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 7.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام XRP Ledger البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 26 نظام XRP Ledger البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام XRP Ledger البيئي الشائعة USDC, XRP, RLUSD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام XRP Ledger البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام XRP Ledger البيئي حوالي $139.08B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام XRP Ledger البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.