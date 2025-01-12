سعر COLANA (COLANA)
سعر COLANA (COLANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.18K. يتم تحديث سعر COLANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COLANA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.92
- تغيير سعر COLANA خلال اليوم هو +0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر COLANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COLANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COLANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COLANA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-26.26%
|60 يوم
|$ 0
|-47.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر COLANA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+0.52%
-19.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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