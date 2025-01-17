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سعر Classic USD (USC) المباشر لليوم هو USD 1.042 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Classic USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 430.30 - تغيير سعر Classic USD خلال اليوم هو +2.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Classic USD (USC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Classic USD مقابل USD هو $ +0.02461122 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Classic USD مقابل USD هو $ +0.0669241172 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Classic USD مقابل USD هو $ +0.0491376982 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Classic USD مقابل USD هو $ +0.038495135924693 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02461122 +2.42% 30 يوم $ +0.0669241172 +6.42% 60 يوم $ +0.0491376982 +4.72% 90 يوم $ +0.038495135924693 +3.84%

تحليل سعر Classic USD (USC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Classic USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24 ساعة مرتفع $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) +2.42% تغير السعر (7 أيام) +20.28%

معلومات سوق Classic USD (USC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: