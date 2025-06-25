سعر Chill House (CHILLHOUSE)
سعر Chill House (CHILLHOUSE) المباشر لليوم هو USD 0.01546085. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.21M. يتم تحديث سعر CHILLHOUSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chill House الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Chill House خلال اليوم هو +54.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر Chill House مقابل USD هو $ +0.00543986 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill House مقابل USD هو $ +0.0659670854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill House مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill House مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00543986
|+54.28%
|30 يوم
|$ +0.0659670854
|+426.67%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill House: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.60%
+54.28%
+142.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
i’m just chilling in my house
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