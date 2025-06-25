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سعر Chill House (CHILLHOUSE) المباشر لليوم هو USD 0.01546085 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.21M . يتم تحديث سعر CHILLHOUSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chill House الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Chill House خلال اليوم هو +54.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر Chill House (CHILLHOUSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chill House مقابل USD هو $ +0.00543986 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill House مقابل USD هو $ +0.0659670854 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill House مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill House مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00543986 +54.28% 30 يوم $ +0.0659670854 +426.67% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chill House (CHILLHOUSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill House: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00998116$ 0.00998116 $ 0.00998116 24 ساعة مرتفع $ 0.01728895$ 0.01728895 $ 0.01728895 عالية طوال الوقت $ 0.01728895$ 0.01728895 $ 0.01728895 تغير السعر (1 ساعة) +2.60% تغير السعر (1يوم) +54.28% تغير السعر (7 أيام) +142.76%

معلومات سوق Chill House (CHILLHOUSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: