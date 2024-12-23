سعر Charlie (CHARLIE)
سعر Charlie (CHARLIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.44K. يتم تحديث سعر CHARLIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Charlie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K
- تغيير سعر Charlie خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.48M
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خلال اليوم، كان سعر Charlie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Charlie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Charlie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Charlie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.50%
|30 يوم
|$ 0
|-69.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Charlie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.50%
-15.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Embracing the lazy chaos of sloth energy, $CHARLIE has rolled in. Litecoin’s own cuddly yet savage meme coin is here to claw its way up the cryptomarkets, unbothered by the hype — because $CHARLIE knows who the jungle belongs to.
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