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سعر CATO (CATO) المباشر لليوم هو USD 0.00199594 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.30K . يتم تحديث سعر CATO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CATO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K - تغيير سعر CATO خلال اليوم هو -6.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 172.00M

أداء سعر CATO (CATO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CATO مقابل USD هو $ -0.000145595469111758 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CATO مقابل USD هو $ -0.0009906195 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CATO مقابل USD هو $ +0.0004312304 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CATO مقابل USD هو $ +0.0006017464625525086 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000145595469111758 -6.79% 30 يوم $ -0.0009906195 -49.63% 60 يوم $ +0.0004312304 +21.61% 90 يوم $ +0.0006017464625525086 +43.16%

تحليل سعر CATO (CATO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CATO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00194843$ 0.00194843 $ 0.00194843 24 ساعة مرتفع $ 0.00215155$ 0.00215155 $ 0.00215155 عالية طوال الوقت $ 0.15899$ 0.15899 $ 0.15899 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -6.79% تغير السعر (7 أيام) -22.96%

معلومات سوق CATO (CATO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: