سعر CATO (CATO)
سعر CATO (CATO) المباشر لليوم هو USD 0.00199594. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.30K. يتم تحديث سعر CATO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CATO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K
- تغيير سعر CATO خلال اليوم هو -6.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 172.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CATO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CATO.
خلال اليوم، كان سعر CATO مقابل USD هو $ -0.000145595469111758 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CATO مقابل USD هو $ -0.0009906195 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CATO مقابل USD هو $ +0.0004312304 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CATO مقابل USD هو $ +0.0006017464625525086 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000145595469111758
|-6.79%
|30 يوم
|$ -0.0009906195
|-49.63%
|60 يوم
|$ +0.0004312304
|+21.61%
|90 يوم
|$ +0.0006017464625525086
|+43.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CATO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-6.79%
-22.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CATO إلى AUD
A$0.0031735446
|1 CATO إلى GBP
￡0.0015767926
|1 CATO إلى EUR
€0.001896143
|1 CATO إلى USD
$0.00199594
|1 CATO إلى MYR
RM0.0089418112
|1 CATO إلى TRY
₺0.0702371286
|1 CATO إلى JPY
¥0.3120452596
|1 CATO إلى RUB
₽0.2051027944
|1 CATO إلى INR
₹0.1696549
|1 CATO إلى IDR
Rp32.1925761382
|1 CATO إلى PHP
₱0.1170219622
|1 CATO إلى EGP
￡E.0.101493549
|1 CATO إلى BRL
R$0.0121153558
|1 CATO إلى CAD
C$0.0028541942
|1 CATO إلى BDT
৳0.2374969006
|1 CATO إلى NGN
₦3.0849049046
|1 CATO إلى UAH
₴0.0833504544
|1 CATO إلى VES
Bs0.10179294
|1 CATO إلى PKR
Rs0.5531947304
|1 CATO إلى KZT
₸1.0438965794
|1 CATO إلى THB
฿0.0684208232
|1 CATO إلى TWD
NT$0.0651075628
|1 CATO إلى CHF
Fr0.0017763866
|1 CATO إلى HKD
HK$0.0155084538
|1 CATO إلى MAD
.د.م0.0199993188