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أعلى نظام CreatorBid البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام CreatorBid البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01364557
+0.09%
-0.01%
-0.12%
$ 286.56K
$ 517.37
2
CLAWLETT
CLAWLETT
CLAWLETT
$ 0.00902237
0.00%
-0.00%
-4.29%
$ 189.06K
$ 3.29
3
AION 5100
AION 5100
AION
$ 0.00402437
-0.08%
+0.01%
-10.28%
$ 84.47K
$ 49.92
4
Karum
Karum
KARUM
$ 0.00145196
+0.32%
+0.01%
+2.10%
$ 30.49K
$ 62.65
5
Agent Zero
Agent Zero
$WSB
$ 0.00122188
0.00%
--
-0.31%
$ 25.66K
$ 39.85
6
Shogun
Shogun
SHOGUN
$ 0.00086806
0.00%
--
+0.71%
$ 18.23K
$ 6.55
7
Project Nostradamus
Project Nostradamus
$AMEN
$ 0.0008294
+0.22%
--
+2.13%
$ 17.44K
$ 1.15

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام CreatorBid البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام CreatorBid البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 7 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $651.90K.
ما هو التوكن نظام CreatorBid البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام CreatorBid البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر AION أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام CreatorBid البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 7 نظام CreatorBid البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام CreatorBid البيئي الشائعة A1C, CLAWLETT, AION. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام CreatorBid البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام CreatorBid البيئي حوالي $651.90K. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام CreatorBid البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.