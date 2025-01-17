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سعر Project Nostradamus ($AMEN) المباشر لليوم هو USD 0.179351 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.77M . يتم تحديث سعر $AMEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project Nostradamus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.67K - تغيير سعر Project Nostradamus خلال اليوم هو -13.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Project Nostradamus ($AMEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project Nostradamus مقابل USD هو $ -0.0287963045274414 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Nostradamus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Nostradamus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Nostradamus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0287963045274414 -13.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Project Nostradamus ($AMEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Nostradamus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.178755$ 0.178755 $ 0.178755 24 ساعة مرتفع $ 0.230661$ 0.230661 $ 0.230661 عالية طوال الوقت $ 0.280498$ 0.280498 $ 0.280498 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -13.83% تغير السعر (7 أيام) +3.03%

معلومات سوق Project Nostradamus ($AMEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: