سعر Project Nostradamus ($AMEN)
سعر Project Nostradamus ($AMEN) المباشر لليوم هو USD 0.179351. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.77M. يتم تحديث سعر $AMEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Project Nostradamus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.67K
- تغيير سعر Project Nostradamus خلال اليوم هو -13.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر Project Nostradamus مقابل USD هو $ -0.0287963045274414 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Nostradamus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Nostradamus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Nostradamus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0287963045274414
|-13.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Nostradamus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-13.83%
+3.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.
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