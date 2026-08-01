سعر CLAWLETT اليوم

السعر المباشر لمشروع CLAWLETT (CLAWLETT) اليوم هو $ 0.00902237، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWLETT الحالي إلى USD هو $ 0.00902237 لكل CLAWLETT.

يحتل CLAWLETT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 189,064، مع عرض متداول قدره 20.96M CLAWLETT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWLETT بين $ 0.00901388 (أدنى) و$ 0.00902921 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.34، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00112421.

على المدى القصير، تحرك CLAWLETT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.29.

معلومات سوق CLAWLETT (CLAWLETT)

القيمة السوقية $ 189.06K$ 189.06K $ 189.06K الحجم (24 ساعة) $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 189.06K$ 189.06K $ 189.06K إمداد دورة التداول 20.96M 20.96M 20.96M إجمالي العرض 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CLAWLETT هي $ 189.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.29. العرض المتداول لـ CLAWLETT يبلغ 20.96M، مع إجمالي عرض 20955000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.06K.