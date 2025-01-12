احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AION مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AION.

سعر AION 5100 (AION) المباشر لليوم هو USD 1.36 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.53M . يتم تحديث سعر AION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AION 5100 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 463.34K - تغيير سعر AION 5100 خلال اليوم هو -17.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر AION 5100 (AION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AION 5100 مقابل USD هو $ -0.284139195530109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AION 5100 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AION 5100 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AION 5100 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.284139195530109 -17.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AION 5100 (AION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AION 5100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 24 ساعة مرتفع $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 عالية طوال الوقت $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 تغير السعر (1 ساعة) -7.13% تغير السعر (1يوم) -17.30% تغير السعر (7 أيام) -13.53%

معلومات سوق AION 5100 (AION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: