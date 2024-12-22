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سعر Agent Zero ($WSB) المباشر لليوم هو USD 0.061504 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر $WSB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent Zero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.71K - تغيير سعر Agent Zero خلال اليوم هو -19.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Agent Zero ($WSB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Zero مقابل USD هو $ -0.014498644950863252 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Zero مقابل USD هو $ -0.0248770702 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Zero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Zero مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.014498644950863252 -19.07% 30 يوم $ -0.0248770702 -40.44% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent Zero ($WSB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Zero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055262$ 0.055262 $ 0.055262 24 ساعة مرتفع $ 0.076436$ 0.076436 $ 0.076436 عالية طوال الوقت $ 0.200651$ 0.200651 $ 0.200651 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -19.07% تغير السعر (7 أيام) -19.40%

معلومات سوق Agent Zero ($WSB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: