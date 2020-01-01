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أعلى Capital Launchpad (Kaito) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Capital Launchpad (Kaito). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07201
+0.37%
+0.63%
+0.46%
$ 37.13M
$ 980.34K
2
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03715
-0.27%
-1.27%
-1.82%
$ 11.26M
$ 1.74M
3
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.035
-0.03%
-3.69%
+0.40%
$ 8.94M
$ 2.31M
4
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.0618
-0.50%
-0.05%
-2.46%
$ 8.14M
$ 923.45K
5
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00956052
-0.06%
+0.02%
+2.75%
$ 7.94M
$ 375.39K
6
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00546851
+0.09%
-0.00%
-9.80%
$ 1.89M
$ 19.77K
7
Block
Block
BLOCK
$ 0.00175236
+0.28%
+0.03%
-16.51%
$ 1.75M
$ 135.41K
8
Bitdealer
Bitdealer
BIT
$ 0.00036192
0.00%
--
0.00%
$ 102.89K
$ 7.29
9
Play AI
Play AI
PLAI
$ 0.001742
+0.06%
+0.23%
-0.85%
--
$ 34.66M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Capital Launchpad (Kaito) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Capital Launchpad (Kaito) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 9 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $77.16M.
ما هو التوكن Capital Launchpad (Kaito) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Capital Launchpad (Kaito) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ESP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Capital Launchpad (Kaito) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 9 Capital Launchpad (Kaito) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Capital Launchpad (Kaito) الشائعة ESP, ZKC, LYN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Capital Launchpad (Kaito) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Capital Launchpad (Kaito) حوالي $77.16M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Capital Launchpad (Kaito) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.