سعر Superfluid اليوم

السعر المباشر لمشروع Superfluid (SUP) اليوم هو $ 0.00541128، مع تغير بنسبة 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUP الحالي إلى USD هو $ 0.00541128 لكل SUP.

يحتل Superfluid حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,875,280، مع عرض متداول قدره 346.55M SUP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUP بين $ 0.00535456 (أدنى) و$ 0.00554825 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.063929، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00535456.

على المدى القصير، تحرك SUP بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-11.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.02K.

معلومات سوق Superfluid (SUP)

القيمة السوقية $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M الحجم (24 ساعة) $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M إمداد دورة التداول 346.55M 346.55M 346.55M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Superfluid هي $ 1.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.02K. العرض المتداول لـ SUP يبلغ 346.55M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.41M.