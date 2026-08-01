سعر Bitdealer اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitdealer (BIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BIT.

يحتل Bitdealer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 102,890، مع عرض متداول قدره 284.29M BIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03448635، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BIT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.29.

معلومات سوق Bitdealer (BIT)

القيمة السوقية $ 102.89K$ 102.89K $ 102.89K الحجم (24 ساعة) $ 7.29$ 7.29 $ 7.29 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 361.92K$ 361.92K $ 361.92K إمداد دورة التداول 284.29M 284.29M 284.29M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitdealer هي $ 102.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.29. العرض المتداول لـ BIT يبلغ 284.29M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 361.92K.