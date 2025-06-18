سعر Catana (CATANA)
سعر Catana (CATANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 964.57K. يتم تحديث سعر CATANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Catana خلال اليوم هو +10.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Catana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.15%
|30 يوم
|$ 0
|-20.10%
|60 يوم
|$ 0
|+38.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
+10.15%
-1.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.
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