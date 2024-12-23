سعر Capricorn (CAPRICORN)
سعر Capricorn (CAPRICORN) المباشر لليوم هو USD 0.00256826. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.57M. يتم تحديث سعر CAPRICORN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Capricorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.21K
- تغيير سعر Capricorn خلال اليوم هو +3.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Capricorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Capricorn مقابل USD هو $ -0.0009313848 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Capricorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Capricorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.50%
|30 يوم
|$ -0.0009313848
|-36.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Capricorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
+3.50%
-60.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn!
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|1 CAPRICORN إلى AUD
A$0.0040835334
|1 CAPRICORN إلى GBP
￡0.0020289254
|1 CAPRICORN إلى EUR
€0.002439847
|1 CAPRICORN إلى USD
$0.00256826
|1 CAPRICORN إلى MYR
RM0.01155717
|1 CAPRICORN إلى TRY
₺0.0903513868
|1 CAPRICORN إلى JPY
¥0.4017785944
|1 CAPRICORN إلى RUB
₽0.263888715
|1 CAPRICORN إلى INR
₹0.2181480044
|1 CAPRICORN إلى IDR
Rp41.4235425878
|1 CAPRICORN إلى PHP
₱0.1511164184
|1 CAPRICORN إلى EGP
￡E.0.1306217036
|1 CAPRICORN إلى BRL
R$0.0156150208
|1 CAPRICORN إلى CAD
C$0.0036726118
|1 CAPRICORN إلى BDT
৳0.3056486226
|1 CAPRICORN إلى NGN
₦3.9756151148
|1 CAPRICORN إلى UAH
₴0.1072762202
|1 CAPRICORN إلى VES
Bs0.13098126
|1 CAPRICORN إلى PKR
Rs0.7119987198
|1 CAPRICORN إلى KZT
₸1.3432256626
|1 CAPRICORN إلى THB
฿0.0877831268
|1 CAPRICORN إلى TWD
NT$0.0838023238
|1 CAPRICORN إلى CHF
Fr0.0022857514
|1 CAPRICORN إلى HKD
HK$0.0199553802
|1 CAPRICORN إلى MAD
.د.م0.0257339652