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سعر Capricorn (CAPRICORN) المباشر لليوم هو USD 0.00256826 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.57M . يتم تحديث سعر CAPRICORN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Capricorn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.21K - تغيير سعر Capricorn خلال اليوم هو +3.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Capricorn (CAPRICORN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Capricorn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Capricorn مقابل USD هو $ -0.0009313848 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Capricorn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Capricorn مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.50% 30 يوم $ -0.0009313848 -36.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Capricorn (CAPRICORN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Capricorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00232357$ 0.00232357 $ 0.00232357 24 ساعة مرتفع $ 0.00260768$ 0.00260768 $ 0.00260768 عالية طوال الوقت $ 0.00765628$ 0.00765628 $ 0.00765628 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +3.50% تغير السعر (7 أيام) -60.19%

معلومات سوق Capricorn (CAPRICORN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: