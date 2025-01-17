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سعر Buttholes (BHOLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 968.03K . يتم تحديث سعر BHOLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Buttholes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.28K - تغيير سعر Buttholes خلال اليوم هو +11.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر Buttholes (BHOLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Buttholes مقابل USD هو $ +0.0001019 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Buttholes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Buttholes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Buttholes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001019 +11.76% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Buttholes (BHOLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Buttholes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00130454$ 0.00130454 $ 0.00130454 عالية طوال الوقت $ 0.01127782$ 0.01127782 $ 0.01127782 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +11.76% تغير السعر (7 أيام) -46.36%

معلومات سوق Buttholes (BHOLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: