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سعر BurnedFi (BURN) المباشر لليوم هو USD 0.75956 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.12M . يتم تحديث سعر BURN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BurnedFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.12K - تغيير سعر BurnedFi خلال اليوم هو -2.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.25M

أداء سعر BurnedFi (BURN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BurnedFi مقابل USD هو $ -0.0155172355498653 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BurnedFi مقابل USD هو $ +0.0282732537 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BurnedFi مقابل USD هو $ -0.4243089011 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BurnedFi مقابل USD هو $ -0.6521437911963428 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0155172355498653 -2.00% 30 يوم $ +0.0282732537 +3.72% 60 يوم $ -0.4243089011 -55.86% 90 يوم $ -0.6521437911963428 -46.19%

تحليل سعر BurnedFi (BURN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BurnedFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.733855$ 0.733855 $ 0.733855 24 ساعة مرتفع $ 0.778334$ 0.778334 $ 0.778334 عالية طوال الوقت $ 10.25$ 10.25 $ 10.25 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -2.00% تغير السعر (7 أيام) -34.41%

معلومات سوق BurnedFi (BURN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: