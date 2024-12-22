سعر BurnedFi (BURN)
سعر BurnedFi (BURN) المباشر لليوم هو USD 0.75956. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.12M. يتم تحديث سعر BURN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BurnedFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.12K
- تغيير سعر BurnedFi خلال اليوم هو -2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.25M
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خلال اليوم، كان سعر BurnedFi مقابل USD هو $ -0.0155172355498653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BurnedFi مقابل USD هو $ +0.0282732537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BurnedFi مقابل USD هو $ -0.4243089011 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BurnedFi مقابل USD هو $ -0.6521437911963428 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0155172355498653
|-2.00%
|30 يوم
|$ +0.0282732537
|+3.72%
|60 يوم
|$ -0.4243089011
|-55.86%
|90 يوم
|$ -0.6521437911963428
|-46.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BurnedFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-2.00%
-34.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.
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