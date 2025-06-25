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سعر buidl (BUIDL) المباشر لليوم هو USD 0.00252542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.54M . يتم تحديث سعر BUIDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق buidl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر buidl خلال اليوم هو +18.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر buidl (BUIDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر buidl مقابل USD هو $ +0.00039266 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر buidl مقابل USD هو $ -0.0012801103 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر buidl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر buidl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00039266 +18.41% 30 يوم $ -0.0012801103 -50.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر buidl (BUIDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر buidl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0021233$ 0.0021233 $ 0.0021233 24 ساعة مرتفع $ 0.00282757$ 0.00282757 $ 0.00282757 عالية طوال الوقت $ 0.01813282$ 0.01813282 $ 0.01813282 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +18.41% تغير السعر (7 أيام) -18.68%

معلومات سوق buidl (BUIDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: