توكنوميكس buidl (BUIDL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول buidl (BUIDL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات buidl (BUIDL) dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy. الموقع الرسمي: https://buidl.eco/ اشتر BUIDL الآن!

توكنوميكس buidl (BUIDL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار buidl (BUIDL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M إجمالي العرض: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M العرض المتداول: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01813282 $ 0.01813282 $ 0.01813282 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00107094 $ 0.00107094 $ 0.00107094 السعر الحالي: $ 0.00117401 $ 0.00117401 $ 0.00117401 معرفة المزيد عن سعر buidl (BUIDL)

توكنوميكس buidl (BUIDL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس buidl (BUIDL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUIDL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUIDL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUIDL، استكشف السعر المباشر لتوكن BUIDL!

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