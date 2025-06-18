سعر BSCPAD (BSCPAD)
سعر BSCPAD (BSCPAD) المباشر لليوم هو USD 0.01564113. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M. يتم تحديث سعر BSCPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BSCPAD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BSCPAD خلال اليوم هو -2.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.21M
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خلال اليوم، كان سعر BSCPAD مقابل USD هو $ -0.00042600681302869 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BSCPAD مقابل USD هو $ -0.0017843291 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BSCPAD مقابل USD هو $ -0.0017621562 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BSCPAD مقابل USD هو $ -0.00635860900648692 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00042600681302869
|-2.65%
|30 يوم
|$ -0.0017843291
|-11.40%
|60 يوم
|$ -0.0017621562
|-11.26%
|90 يوم
|$ -0.00635860900648692
|-28.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BSCPAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-2.65%
-6.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.
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