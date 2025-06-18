احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BSCPAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BSCPAD.

سعر BSCPAD (BSCPAD) المباشر لليوم هو USD 0.01564113 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر BSCPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BSCPAD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BSCPAD خلال اليوم هو -2.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.21M

أداء سعر BSCPAD (BSCPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BSCPAD مقابل USD هو $ -0.00042600681302869 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BSCPAD مقابل USD هو $ -0.0017843291 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BSCPAD مقابل USD هو $ -0.0017621562 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BSCPAD مقابل USD هو $ -0.00635860900648692 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00042600681302869 -2.65% 30 يوم $ -0.0017843291 -11.40% 60 يوم $ -0.0017621562 -11.26% 90 يوم $ -0.00635860900648692 -28.90%

تحليل سعر BSCPAD (BSCPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BSCPAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0151502$ 0.0151502 $ 0.0151502 24 ساعة مرتفع $ 0.01624692$ 0.01624692 $ 0.01624692 عالية طوال الوقت $ 7.45$ 7.45 $ 7.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -2.65% تغير السعر (7 أيام) -6.69%

معلومات سوق BSCPAD (BSCPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: