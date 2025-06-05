سعر Brokecoin (BROKE)
سعر Brokecoin (BROKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.11K. يتم تحديث سعر BROKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brokecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Brokecoin خلال اليوم هو -0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.84B
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خلال اليوم، كان سعر Brokecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brokecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brokecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brokecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brokecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.17%
-0.64%
+3.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.
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