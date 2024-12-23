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سعر Bro the cat (BRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 637.21K . يتم تحديث سعر BRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bro the cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.01K - تغيير سعر Bro the cat خلال اليوم هو +7.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Bro the cat (BRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bro the cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bro the cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bro the cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bro the cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.07% 30 يوم $ 0 -82.54% 60 يوم $ 0 -70.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bro the cat (BRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bro the cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00726825$ 0.00726825 $ 0.00726825 تغير السعر (1 ساعة) -1.74% تغير السعر (1يوم) +7.07% تغير السعر (7 أيام) -52.32%

معلومات سوق Bro the cat (BRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: