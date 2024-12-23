سعر Bro the cat (BRO)
سعر Bro the cat (BRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 637.21K. يتم تحديث سعر BRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bro the cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.01K
- تغيير سعر Bro the cat خلال اليوم هو +7.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Bro the cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bro the cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bro the cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bro the cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.07%
|30 يوم
|$ 0
|-82.54%
|60 يوم
|$ 0
|-70.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bro the cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.74%
+7.07%
-52.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral.
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