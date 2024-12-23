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سعر Brett Gold (BRETTGOLD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.19K . يتم تحديث سعر BRETTGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brett Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.13K - تغيير سعر Brett Gold خلال اليوم هو -0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Brett Gold (BRETTGOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brett Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brett Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brett Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brett Gold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.97% 30 يوم $ 0 -14.04% 60 يوم $ 0 -43.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brett Gold (BRETTGOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brett Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00254442$ 0.00254442 $ 0.00254442 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -0.97% تغير السعر (7 أيام) +42.33%

معلومات سوق Brett Gold (BRETTGOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: