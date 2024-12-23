سعر Brett Gold (BRETTGOLD)
سعر Brett Gold (BRETTGOLD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.19K. يتم تحديث سعر BRETTGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brett Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.13K
- تغيير سعر Brett Gold خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Brett Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brett Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brett Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brett Gold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.97%
|30 يوم
|$ 0
|-14.04%
|60 يوم
|$ 0
|-43.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brett Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-0.97%
+42.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Community takeover of Solana's most golden meme coin - $BrettGold
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