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سعر BOOJI (BOOJI) المباشر لليوم هو USD 0.00118249 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر BOOJI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOOJI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.95K - تغيير سعر BOOJI خلال اليوم هو -9.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر BOOJI (BOOJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOOJI مقابل USD هو $ -0.000120335910900242 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOJI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOJI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOJI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000120335910900242 -9.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BOOJI (BOOJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOJI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00117623$ 0.00117623 $ 0.00117623 24 ساعة مرتفع $ 0.00136655$ 0.00136655 $ 0.00136655 عالية طوال الوقت $ 0.00726166$ 0.00726166 $ 0.00726166 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) -9.23% تغير السعر (7 أيام) -22.58%

معلومات سوق BOOJI (BOOJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: