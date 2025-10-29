معلومات سعر Bonkyo (BONKYO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -2.87% تغير السعر (7 أيام) +7.57% تغير السعر (7 أيام) +7.57%

سعر Bonkyo (BONKYO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BONKYO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBONKYO على الإطلاق هو $ 0.00514956، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BONKYO -0.61% على مدار الساعة الماضية، -2.87% على مدار 24 ساعة، و +7.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bonkyo (BONKYO)

القيمة السوقية $ 116.76K$ 116.76K $ 116.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.76K$ 116.76K $ 116.76K إمداد دورة التداول 994.53M 994.53M 994.53M إجمالي العرض 994,527,891.886003 994,527,891.886003 994,527,891.886003

القيمة السوقية الحالية لـ Bonkyo هي $ 116.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BONKYO يبلغ 994.53M، مع إجمالي عرض 994527891.886003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.76K.