سعر blinkdotfun (BLINK)
سعر blinkdotfun (BLINK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 310.20K. يتم تحديث سعر BLINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق blinkdotfun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر blinkdotfun خلال اليوم هو -4.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.58M
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خلال اليوم، كان سعر blinkdotfun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر blinkdotfun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر blinkdotfun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر blinkdotfun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.71%
|30 يوم
|$ 0
|-38.32%
|60 يوم
|$ 0
|-74.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر blinkdotfun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-4.71%
+17.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
blnk.fun turns X into a token launchpad with Solana blinks. Use blinks to engage with users anywhere online on Solana. No-code blink creator, blink trading platform, and more. Blinks unbundle product experiences from the apps and sites they are siloed in and make them usable everywhere. This is a profound change to the way products are built and used on the internet. You can now trade tweets and interact on-chain using blinks.
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