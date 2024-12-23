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سعر Black Dragon (BLACKDRAGON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M . يتم تحديث سعر BLACKDRAGON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Black Dragon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.52K - تغيير سعر Black Dragon خلال اليوم هو +13.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 77.60T

أداء سعر Black Dragon (BLACKDRAGON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Black Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Dragon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.09% 30 يوم $ 0 -39.03% 60 يوم $ 0 -47.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Black Dragon (BLACKDRAGON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) +13.09% تغير السعر (7 أيام) +0.68%

معلومات سوق Black Dragon (BLACKDRAGON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: