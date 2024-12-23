سعر Black Dragon (BLACKDRAGON)
سعر Black Dragon (BLACKDRAGON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M. يتم تحديث سعر BLACKDRAGON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Black Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.52K
- تغيير سعر Black Dragon خلال اليوم هو +13.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.60T
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خلال اليوم، كان سعر Black Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Dragon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.09%
|30 يوم
|$ 0
|-39.03%
|60 يوم
|$ 0
|-47.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
+13.09%
+0.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BLACKDRAGON is a second generation meme coin that has emerged from the depths of the NEAR Stack.
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