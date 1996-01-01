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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى نظام البروتوكولات القريبة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام البروتوكولات القريبة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,546.81
+0.16%
+1.73%
+1.39%
$ 1.29T
$ 5.93K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,911.14
+0.07%
+1.37%
+2.57%
$ 230.67B
$ 89.13K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999234
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 31.21B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0023
-0.14%
+0.38%
-0.73%
$ 62.25B
$ 13.04M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76.12
-0.14%
+1.08%
+1.00%
$ 44.08B
$ 426.39K
7
Zcash
Zcash
ZEC
$ 513.26
-0.43%
+3.86%
+7.96%
$ 8.52B
$ 5.30K
8
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,558.93
+0.16%
+1.75%
+1.38%
$ 7.49B
$ 1.29
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.544
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6138
-0.84%
+0.85%
+3.77%
$ 2.10B
$ 357.51K
11
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.308
+0.46%
+0.12%
-11.16%
$ 2.05B
$ 87.26K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 87.99
+0.23%
+1.62%
+0.80%
$ 1.36B
$ 927.54
13
Compound
Compound
COMP
$ 17.84
+2.79%
+6.86%
+6.86%
$ 173.00M
$ 3.65K
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01343
-0.30%
+0.37%
-2.10%
$ 146.61M
$ 4.88M
15
BAT
BAT
BAT
$ 0.05874
-0.47%
-2.10%
-7.18%
$ 87.80M
$ 949.96K
16
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,951.1
+0.17%
-0.55%
+0.62%
$ 69.88M
$ 32.23
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.1981
0.00%
-0.30%
-1.88%
$ 68.39M
$ 333.96K
18
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1616
+0.19%
+0.68%
0.00%
$ 46.44M
$ 362.54K
19
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998715
0.00%
0.00%
-0.23%
$ 39.47M
$ 267.24K
20
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003788
+0.61%
-0.11%
-2.46%
$ 32.99M
$ 153.26M
21
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.62
-0.61%
-0.00%
+5.19%
$ 30.94M
$ 5.74M
22
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2802
+0.14%
-1.99%
-8.62%
$ 24.79M
$ 184.14K
23
DODO
DODO
DODO
$ 0.02137
-0.46%
+0.66%
-2.46%
$ 21.42M
$ 10.17M
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01051
+0.10%
-2.25%
-3.87%
$ 19.72M
$ 5.33M
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.102669
+0.03%
+0.02%
+5.98%
$ 11.23M
$ 2.02K
26
$ 0.01523
-0.26%
+2.08%
+1.80%
$ 10.85M
$ 3.69M
27
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004274
+0.05%
-3.15%
-3.30%
$ 10.09M
$ 36.71M
28
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 64,301
+0.41%
+0.02%
+2.18%
$ 8.23M
$ 7.86M
29
balancer
balancer
BAL
$ 0.1047
+0.06%
-0.85%
+3.67%
$ 7.41M
$ 542.43K
30
Gitcoin
Gitcoin
GTC
$ 0.08543
+0.54%
-1.79%
+0.87%
$ 7.39M
$ 656.46K
31
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.95
+1.04%
-0.00%
0.00%
$ 4.93M
$ 117.44K
32
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.0003325
+0.11%
-0.02%
-1.67%
$ 4.45M
$ 19.24K
33
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011085
+0.01%
-1.45%
+0.34%
$ 4.30M
$ 5.07M
34
Ref Finance
Ref Finance
REF
$ 0.03696297
0.00%
--
+5.92%
$ 3.55M
$ 430.38
35
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.25
0.00%
+0.01%
+8.70%
$ 3.46M
$ 301.32
36
Ren
Ren
REN
$ 0.00326584
-0.55%
+0.03%
-1.60%
$ 3.27M
$ 206.98K
37
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999234
0.00%
0.00%
+0.37%
$ 2.62M
$ 19.33M
38
Cream
Cream
CREAM
$ 0.42246
0.00%
--
+0.25%
$ 1.24M
$ 2.92
39
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.050019
0.00%
-0.03%
-5.59%
$ 1.02M
$ 202.21
40
UWON
UWON
UWON
$ 0.060354
+0.79%
+0.05%
+9.91%
$ 603.54K
$ 227.32
41
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.209279
-0.41%
-0.00%
-2.11%
$ 376.77K
$ 928.60
42
Forgive Me Father
Forgive Me Father
$PURGE
$ 0.00046665
+0.11%
-0.00%
+0.13%
$ 373.32K
$ 51.69
43
Black Dragon
Black Dragon
BLACKDRAGON
$ 4.523E-9
0.00%
-1.10%
+10.80%
$ 350.98K
--
44
Intellex
Intellex
ITLX
$ 0.00028648
0.00%
+0.01%
-3.84%
$ 286.48K
$ 106.36
45
Shitzu
Shitzu
SHITZU
$ 0.00083709
+0.56%
-0.00%
+6.95%
$ 256.34K
$ 97.66
46
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.21672
+0.32%
+0.01%
+2.34%
$ 178.03K
$ 16.68
47
Omnity Convertible Token
Omnity Convertible Token
OCT
$ 0.00163403
0.00%
--
+1.96%
$ 163.40K
$ 44.06
48
TruFin Staked NEAR
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
$ 1.84
+0.55%
-0.00%
+5.14%
$ 101.40K
$ 335.37
49
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.576E-5
0.00%
+1.10%
+6.20%
$ 65.04K
--
50
NEKO
NEKO
NEKO
$ 3.57E-6
0.00%
+2.00%
+2.00%
$ 35.70K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام البروتوكولات القريبة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام البروتوكولات القريبة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 53 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1911.38B.
ما هو التوكن نظام البروتوكولات القريبة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام البروتوكولات القريبة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر COMP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 6.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام البروتوكولات القريبة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 53 نظام البروتوكولات القريبة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام البروتوكولات القريبة الشائعة BTC, ETH, USDT. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام البروتوكولات القريبة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام البروتوكولات القريبة حوالي $1911.38B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام البروتوكولات القريبة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.