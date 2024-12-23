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سعر Bio Acceleration (BIO/ACC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 425.64K . يتم تحديث سعر BIO/ACC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bio Acceleration الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17K - تغيير سعر Bio Acceleration خلال اليوم هو -3.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.52M

أداء سعر Bio Acceleration (BIO/ACC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bio Acceleration مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bio Acceleration مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bio Acceleration مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bio Acceleration مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.72% 30 يوم $ 0 -47.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bio Acceleration (BIO/ACC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bio Acceleration: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00262921$ 0.00262921 $ 0.00262921 تغير السعر (1 ساعة) -1.60% تغير السعر (1يوم) -3.72% تغير السعر (7 أيام) -58.90%

معلومات سوق Bio Acceleration (BIO/ACC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: