سعر Bio Acceleration (BIO/ACC)
سعر Bio Acceleration (BIO/ACC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 425.64K. يتم تحديث سعر BIO/ACC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bio Acceleration الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17K
- تغيير سعر Bio Acceleration خلال اليوم هو -3.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.52M
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خلال اليوم، كان سعر Bio Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bio Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bio Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bio Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.72%
|30 يوم
|$ 0
|-47.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bio Acceleration: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.60%
-3.72%
-58.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem.
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