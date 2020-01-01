توكنوميكس Bio Acceleration (BIO/ACC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bio Acceleration (BIO/ACC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bio Acceleration (BIO/ACC) The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. الموقع الرسمي: https://bioacc.meme/ اشتر BIO/ACC الآن!

توكنوميكس Bio Acceleration (BIO/ACC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bio Acceleration (BIO/ACC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.52K $ 33.52K $ 33.52K إجمالي العرض: $ 998.32M $ 998.32M $ 998.32M العرض المتداول: $ 998.32M $ 998.32M $ 998.32M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.52K $ 33.52K $ 33.52K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00262921 $ 0.00262921 $ 0.00262921 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bio Acceleration (BIO/ACC)

توكنوميكس Bio Acceleration (BIO/ACC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bio Acceleration (BIO/ACC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIO/ACC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIO/ACC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIO/ACC، استكشف السعر المباشر لتوكن BIO/ACC!

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