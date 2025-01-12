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سعر BIG (BIG) المباشر لليوم هو USD 0.0202707 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.28M . يتم تحديث سعر BIG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BIG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 583.84K - تغيير سعر BIG خلال اليوم هو -1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BIG (BIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BIG مقابل USD هو $ -0.00032533237562755 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BIG مقابل USD هو $ -0.0092066316 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BIG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BIG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00032533237562755 -1.57% 30 يوم $ -0.0092066316 -45.41% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BIG (BIG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BIG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01992213$ 0.01992213 $ 0.01992213 24 ساعة مرتفع $ 0.02124572$ 0.02124572 $ 0.02124572 عالية طوال الوقت $ 0.03951104$ 0.03951104 $ 0.03951104 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) -15.17%

معلومات سوق BIG (BIG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: