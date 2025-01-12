سعر BIG (BIG)
سعر BIG (BIG) المباشر لليوم هو USD 0.0202707. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.28M. يتم تحديث سعر BIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 583.84K
- تغيير سعر BIG خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BIG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BIG.
خلال اليوم، كان سعر BIG مقابل USD هو $ -0.00032533237562755 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIG مقابل USD هو $ -0.0092066316 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00032533237562755
|-1.57%
|30 يوم
|$ -0.0092066316
|-45.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-1.57%
-15.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BIG is a memecoin on Avalanche that stands for "Believe In Greatness," built to inspire a winning mindset and empower ambition. With a bold narrative centered on aspiration, BIG taps into the dreams of crypto users, embodying the energy to achieve greatness. Represented by the mighty hippo—powerful, fearless, and confident—BIG is the movement that turns ambition into reality. Dream BIG, join the herd today and achieve greatness.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BIG إلى AUD
A$0.032838534
|1 BIG إلى GBP
￡0.016419267
|1 BIG إلى EUR
€0.019662579
|1 BIG إلى USD
$0.0202707
|1 BIG إلى MYR
RM0.091015443
|1 BIG إلى TRY
₺0.71758278
|1 BIG إلى JPY
¥3.196081269
|1 BIG إلى RUB
₽2.060111241
|1 BIG إلى INR
₹1.746726219
|1 BIG إلى IDR
Rp332.306504208
|1 BIG إلى PHP
₱1.1959713
|1 BIG إلى EGP
￡E.1.02367035
|1 BIG إلى BRL
R$0.124056684
|1 BIG إلى CAD
C$0.029189808
|1 BIG إلى BDT
৳2.483768871
|1 BIG إلى NGN
₦31.574250441
|1 BIG إلى UAH
₴0.860896629
|1 BIG إلى VES
Bs1.0743471
|1 BIG إلى PKR
Rs5.670120204
|1 BIG إلى KZT
₸10.747930554
|1 BIG إلى THB
฿0.702987876
|1 BIG إلى TWD
NT$0.671162877
|1 BIG إلى CHF
Fr0.018446337
|1 BIG إلى HKD
HK$0.157706046
|1 BIG إلى MAD
.د.م0.204531363