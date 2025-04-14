سعر BIAO on SOL (BIAO)
سعر BIAO on SOL (BIAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 342.63K. يتم تحديث سعر BIAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIAO on SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BIAO on SOL خلال اليوم هو -19.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر BIAO on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIAO on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIAO on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIAO on SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.80%
|30 يوم
|$ 0
|-41.87%
|60 يوم
|$ 0
|-52.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIAO on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-19.80%
+35.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.
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