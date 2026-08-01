سعر Ben the Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع Ben the Dog (BENDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BENDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BENDOG.

يحتل Ben the Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67,088، مع عرض متداول قدره 999.89M BENDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BENDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.074638، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BENDOG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ben the Dog (BENDOG)

القيمة السوقية $ 67.09K$ 67.09K $ 67.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.09K$ 67.09K $ 67.09K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,890,308.1796296 999,890,308.1796296 999,890,308.1796296

القيمة السوقية الحالية لـ Ben the Dog هي $ 67.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BENDOG يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999890308.1796296. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.09K.