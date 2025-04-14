سعر Bear Champ (BCHAMP)
سعر Bear Champ (BCHAMP) المباشر لليوم هو USD 0.00165471. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.65M. يتم تحديث سعر BCHAMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bear Champ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bear Champ خلال اليوم هو -3.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Bear Champ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bear Champ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bear Champ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bear Champ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bear Champ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
-3.47%
+26.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.
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