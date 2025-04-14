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سعر Bear Champ (BCHAMP) المباشر لليوم هو USD 0.00165471 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.65M . يتم تحديث سعر BCHAMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bear Champ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bear Champ خلال اليوم هو -3.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Bear Champ (BCHAMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bear Champ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bear Champ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bear Champ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bear Champ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bear Champ (BCHAMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bear Champ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00144287$ 0.00144287 $ 0.00144287 24 ساعة مرتفع $ 0.0018938$ 0.0018938 $ 0.0018938 عالية طوال الوقت $ 0.00327313$ 0.00327313 $ 0.00327313 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) -3.47% تغير السعر (7 أيام) +26.24%

معلومات سوق Bear Champ (BCHAMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: