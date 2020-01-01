توكنوميكس Bear Champ (BCHAMP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bear Champ (BCHAMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bear Champ (BCHAMP) JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement. الموقع الرسمي: https://www.thebearchamp.com/ اشتر BCHAMP الآن!

توكنوميكس Bear Champ (BCHAMP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bear Champ (BCHAMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 670.62K $ 670.62K $ 670.62K إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 670.62K $ 670.62K $ 670.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00327313 $ 0.00327313 $ 0.00327313 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00044534 $ 0.00044534 $ 0.00044534 السعر الحالي: $ 0.00067068 $ 0.00067068 $ 0.00067068 معرفة المزيد عن سعر Bear Champ (BCHAMP)

توكنوميكس Bear Champ (BCHAMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bear Champ (BCHAMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BCHAMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BCHAMP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BCHAMP، استكشف السعر المباشر لتوكن BCHAMP!

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