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سعر Bear Bull (BRB) المباشر لليوم هو USD 0.01229106 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M . يتم تحديث سعر BRB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bear Bull الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.27K - تغيير سعر Bear Bull خلال اليوم هو +0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Bear Bull (BRB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bear Bull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bear Bull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bear Bull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bear Bull مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bear Bull (BRB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bear Bull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01212727$ 0.01212727 $ 0.01212727 24 ساعة مرتفع $ 0.01235946$ 0.01235946 $ 0.01235946 عالية طوال الوقت $ 0.01363457$ 0.01363457 $ 0.01363457 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) +0.38% تغير السعر (7 أيام) +0.94%

معلومات سوق Bear Bull (BRB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: