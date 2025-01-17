سعر Bear Bull (BRB)
سعر Bear Bull (BRB) المباشر لليوم هو USD 0.01229106. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M. يتم تحديث سعر BRB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bear Bull الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.27K
- تغيير سعر Bear Bull خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Bear Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bear Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bear Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bear Bull مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bear Bull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
+0.38%
+0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.
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